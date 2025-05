In caso di scudetto il bus del Napoli sul lungomare

In caso di vittoria dello scudetto da parte del Napoli ci sarà il bus scoperto della squadra che attraverserà il lungomare della città. Lo si apprende al termine della riunione che si è svolta oggi nella Prefettura di Napoli con il prefetto Michele di Bari, il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis. Da lunedì ci sarà in Prefettura un tavolo tecnico sull'autobus scoperto, che questa volta attraverserà la citta. Al tavolo si analizzerà come organizzare la sicurezza del bus e dei tifosi e anche la data in cui organizzare la grande festa in strada con i calciatori e il tecnico Conte a celebrare la vittoria, se dovesse arrivare. L'autobus potrebbe celebrare il titolo dopo una delle partite, in caso di vittoria aritmetica, o in un giorno successivo che verrebbe poi stabilito.