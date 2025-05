"Marca" vota il suo Pallone d'Oro: "Se fosse la volta di Sommer?"

La rete di Frattesi o la partita di sacrificio di Thuram? Il cuore di Lautaro o il folle gol di Acerbi? Sono stati tanti i momenti e le prestazioni da lode di un Inter-Barcellona che è già entrato nella storia. Ma per tanti l'assoluto protagonista della pazza serata nerazzurra risponde al nome di Yann Sommer. Il 36enne portiere svizzero è stato autore di parate strepitose, che hanno condotto la Beneamata sino a Monaco. Parate come quella finale sul sinistro del fenomeno Yamal, che ancora si chiede come sia stato possibile. Oppure quella altrettanto incredibile su Eric Garcia a porta quasi sguarnita.