Serie A: Inter-Genoa 1-0, Lautaro Martinez porta in vetta l'Inter

LE STATISTICHE

Lautaro Martínez, 10 in questo campionato, è diventato il primo giocatore straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di reti in sei stagioni diverse di Serie A.

L’Inter ha vinto tre partite casalinghe di fila per la prima volta in questa Serie A; l’ultima volta nel torneo era capitato infatti nel periodo tra ottobre 2023 e marzo 2024 (nove successi interni consecutivi in quel caso).

Lautaro Martínez ha segnato 113 gol con la maglia dell’Inter in Serie A, agganciato Roberto Boninsegna al sesto posto della classifica dei calciatori con più reti segnate nella competizione coi nerazzurri.

Tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro il Como (13) l’Inter vanta una striscia aperta di successi casalinghi consecutivi più lunga che contro il Genoa (11) nel massimo campionato (11 anche contro il Lecce).

Il Genoa ha perso due delle ultime quattro gare di Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 12 (5V, 5N) – i rossoblù inoltre hanno perso tre delle ultime quattro trasferte del torneo (1N) dopo essere rimasti imbattuti nelle cinque precedenti (3V, 2N).

Il Genoa ha subito 60 sconfitte contro l’Inter in Serie A e solo contro la Juventus (68) ne conta di più nella competizione.

Hakan Çalhanoglu, tre assist in questo campionato, ha eguagliato il numero di passaggi vincenti forniti nello scorso torneo di Serie A; il turno non serviva assist nel torneo dallo scorso 23 dicembre, sempre in casa (v Como).

L’Inter ha ottenuto un clean sheet interno in Serie A per la prima volta in questo anno solare; l’ultimo era infatti arrivato lo scorso 23 dicembre contro il Como (2-0).

Nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto all’Inter nei cinque maggiori campionati europei in corso (11, come l’Atalanta).

L’Inter è la squadra che ha colpito più legni in questa Serie A (15).

Il Genoa non ha trovato la rete in Serie A per la seconda volta in questo anno solare; anche la precedente era maturata in trasferta (v Lecce il 5 gennaio).