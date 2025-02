Inter: distorsione al ginocchio sinistro per Correa

Sempre più emergenza in attacco per l'Inter, che per la gara contro il Genoa ha già dovuto rinunciare a Marcus Thuram, alle prese con un problema alla caviglia che lo costringe ad allenarsi a parte. Correa si è infortunato a fine primo tempo della gara contro i rossoblù dell'ex Vieira e Simone Inzaghi gli ha chiesto di restare in campo e di stringere i denti. A inizio ripresa è entrato Taremi al posto dell'argentino, che ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.