Inter, Inzaghi: "Due grandi gare, abbiamo dato tutto. Risposto colpo su colpo"

L'Inter di Simone Inzaghi stacca il pass per la semifinale di Champions League avendo la meglio nelle due gare contro il Bayern Monaco, col pareggio di San Siro che regala ai nerazzurri la sfida al Barcellona. Il tecnico piacentino, ai microfoni di Prime, si è detto soddisfatto: "È una serata bellissima, con i nostri tifosi e nel nostro stadio contro una squadra fortissima. Abbiamo dovuto fare due grandi gare, abbiamo messo tutto e andiamo avanti in questa stagione lunga e difficile. Contro una squadra così ti dà più soddisfazione, al di là di budget e ingaggi che non vanno in campo. Abbiamo risposto colpo su colpo".