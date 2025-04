Champions League, le pagelle di Inter-Bayern Monaco: Lautaro leader, Pavard perfetto per la dura legge dell'ex

Dimarco 6,5 - Non è brillante in chiusura su Kane in occasione del vantaggio dei tedeschi, ma si rimbocca le maniche per mettere una pezza all'"errore". Se ce ne fosse stato il bisogno, in un match in cui ha arato la fascia sinistra, si fa perdonare subito disegnando una traiettoria al bacio per Lautaro per la rete del pari.

al 28' st Carlos Augusto 6,5 - Entra ed è subito decisivo mettendo il piede quel tanto che basta per negare a Olise il gol del pari.