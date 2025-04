Champions League, Inter-Bayern Monaco 2-2: nerazzurri in semifinale col Barcellona

• L'Inter disputerà la sua decima semifinale tra Coppa dei Campioni e Champions League, solo Milan (13) e Juventus (12) ne contano di più tra le squadre italiane.

• Simone Inzaghi è solo uno dei due allenatori nella storia dell'Inter ad aver raggiunto la semifinale in almeno due stagioni diverse tra Coppa dei Campioni e Champions League, dopo Helenio Herrera (quattro di fila tra il 1963/64 e il 1966/67).

• Lautaro Martínez è il primo giocatore straniero dell'Inter a toccare quota 150 gol tra tutte le competizioni, in generale è il sesto calciatore a riuscirci nella storia del club.

• Lautaro Martínez è il primo giocatore dell’Inter a segnare in cinque presenze di fila in Champions League.

• Lautaro Martínez ha segnato otto reti in questa Champions League, solo Hernán Crespo nel 2002/03 (nove) ha realizzato più gol in una singola edizione del torneo con l’Inter (a quota otto anche Samuel Eto'o nel 2010/11).

• L’Inter ha raggiunto la semifinale di Champions League in due delle ultime tre stagioni, dopo non esserci riuscita per 12 annate consecutive.

• Per la prima volta l’Inter è rimasta imbattuta in una gara casalinga contro il Bayern Monaco in competizioni europee, dopo quattro sconfitte con la media di due gol subiti a match.

• L'Inter è imbattuta da 15 gare casalinghe di Champions League (12V, 3N), la più lunga serie aperta di gare interne senza ko nella competizione, che iniziò proprio dopo una sconfitta contro il Bayern Monaco nel 2022 (0-2).

• Per la prima volta in questa Champions League, l’Inter ha subito più di un gol in una partita; in generale, nella competizione non accadeva dalla gara di ritorno degli ottavi della scorsa stagione, contro l’Atletico Madrid.

• L'ultimo gol di Benjamin Pavard in Champions League risaliva al 1° novembre 2022, proprio in una sfida tra Bayern Monaco e Inter, con la maglia dei bavaresi, di testa, su sviluppo di corner.

• Tra il primo e il secondo gol dell’Inter sono trascorsi soltanto 192 secondi.

• Thomas Müller ha eguagliato Lionel Messi (entrambi 163) al 3° posto dei giocatori con più presenze in Champions League, dietro solo a Cristiano Ronaldo (183) e Iker Casillas (177).

• Harry Kane ha segnato 79 gol nelle ultime due stagioni tra tutte le competizioni, più di qualsiasi altro giocatore nei maggiori cinque tornei europei tra campionato e coppe.

• L'Inter (31 anni e 43 giorni questa sera) ha schierato la sua formazione titolare con l’età media più alta in Champions League da quella del marzo 2012 contro il Marsiglia (31a, 111g negli ottavi di finale).

• Benjamin Pavard ha disputato la sua 50ª partita in Champions League, vincendone ben 41, un record per un giocatore nelle prime 50 gare giocate nella storia della competizione.