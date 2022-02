Inter, Inzaghi: "Derby dominato in lungo e in largo, c'era fallo su Sanchez"

qui inter

Il tecnico nerazzurro dopo il ko nel derby: "Se la giochi 10 volte, una partita così la perdi una volta sola..."

"Ho visto un derby dominato in lungo e largo, col solo difetto di non aver segnato il secondo gol: perdere così fa male, è una lezione dura e brucia". Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi analizza così il derby perso dopo aver subito la rimonta del Milan. "I miei giocatori si sono innervositi sull'1-1 perché c'era un fallo evidente su Sanchez - ha detto a Dazn - Ma lì noi dovevamo essere già bravi a essere sul 2 o 3-0. Se la giochi 10 volte, una partita così la perdi una volta sola...". L'errore dell'Inter "è stato non aver chiuso la partita, e non aver continuato a fare il gioco dopo 70'". Getty Images

"C'è del rammarico, ma ci deve insegnare che quando è venuta meno la lucidità non siamo stati bravi a far andare gli episodi dalla nostra - ha proseguito Inzaghi nel dopo gara - Abbiamo perso immeritatamente ma ora dobbiamo essere bravi ad analizzare la gara con calma e vedere dove non siamo stati bravi. Una lezione dura che ci deve servire per avere ancora più cattiveria nell'ammazzare le partite".



E ancora: "Lautaro ha dato tutto quello che aveva, Perisic aveva un indurimento al polpaccio", ha replicato il tecnico dell'Inter a una domanda sui cambi nel momento decisivo della partita. "Oggi avevamo una grandissima possibilità, avremmo meritato di più ma questo è il calcio. Come abbiamo reagito alla sconfitta contro la Lazio ora dovremo tornare in campo con molta piuùrabbia e attenzione. Ora abbiamo un calendario difficile con Roma e Napoli, ma dobbiamo reagire".