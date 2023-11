Inter, Inzaghi: "A Pavard è uscita e rientrata la rotula, lo perderemo per un po' di tempo"

INTER

Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria di Bergamo: "Abbiamo tenuto benissimo il campo, nessuno aveva vinto qui"

© Getty Images Simone Inzaghi si è subito soffermato sulle condizioni di Pavard dopo la bella vittoria della sua Inter sull'Atalanta: "Bisognerà aspettare un attimo - ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di Dazn - È l'unica nota negativa della serata: nello scontro con Lookman la rotula è uscita e poi rientrata. Il ragazzo è tranquillo, i dottori com'è giusto si prendono del tempo in questi casi, però a parere mio lo perderemo per un po' di tempo. L'esultanza coi compagni nel finale? Sono immagini che a un allenatore fanno piacere".

Poi Inzaghi ha analizzato la sfida di Bergamo più nel dettaglio: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo tenuto benissimo il campo, l'Atalanta ci ha messo pressione nei primi 20 minuti ma poi siamo saliti in cattedra. Dopo il 2-0 eravamo in controllo, peccato per il gol subito che li ha riportati in gara. Abbiamo fatto una bellissima partita. Lo spirito di squadra? Basta vedere Darmian come è entrato in campo, in maniera esemplare, senza riscaldamento".

Sul gol di Scamacca il tecnico ha qualche dubbio: "Sembrava fallo, ma l'arbitro ha fatto proseguire. Purtroppo è stato un gol pesante, però penso che Sozza abbia tenuto bene le misure arbitrando bene".

Si è poi coccolato i suoi attaccanti: "Stanno facendo un grande lavoro, Lautaro e Thuram hanno fatto bene così come Sanchez. Alla prossima riavremo Arnautovic, sarà importante avere quattro attaccanti. In questo mese e mezzo abbiamo avuto dei problemini davanti. Sono stati bravi Thuram, Lautaro e Sanchez a dividersi i compiti. Abbiamo avuto pochi infortuni, ora recuperiamo Arnautovic e vedremo per Pavard".

L'avvio di stagione è comunque stato ottimo, sia in campionato sia in Champions League: "Siamo a undici partite, ovviamente è un bel segnale vincere su un campo difficilissimo come questo, ma non siamo nemmeno a un terzo di campionato. Ora ci sarà una partita importantissima in Champions, poi un altro match prima della sosta. Gli ottavi? Ci crediamo, ma giocheremo con un avversario organizzatissimo che ci ha messo in difficoltà all'andata (il Salisburgo, ndr). Non sarà semplice".