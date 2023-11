Inter, infortunio al ginocchio sinistro per Benjamin Pavard

Inter in ansia per Benjamin Pavard. Il difensore francese è uscito al 33' del match contro l'Atalanta per un infortunio al ginocchio sinistro: dopo uno scontro aereo con Lookman, Pavard è ricaduto a terra facendo una torsione innaturale con la gamba. L'ex Bayern Monaco si è accasciato a terra tenendosi le mani in faccia e costringendo Simone Inzaghi al cambio con Matteo Darmian. Poi Pavard si è rialzato sulle sue gambe, tornando verso la panchina senza l'ausilio della barella pur essendo molto dolorante. "Trauma al ginocchio" la precisazione dell'Inter in attesa ovviamente degli esami.