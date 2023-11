Infortunio Pavard, lunedì gli esami: si teme uno stop di due mesi

L'Inter che festeggia la vetta confermata in Serie A e si prepara alla sfida di mercoledì a Salisburgo, decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League, resta in ansia per le condizioni di Benjamin Pavard. Il difensore francese, che si è fatto male al ginocchio sinistro contro l'Atalanta, lunedì svolgerà gli esami per capire l'esatta entità dell'infortunio. La prima diagnosi nerazzurra è di un trauma al ginocchio che sembra aver scongiurato danni ai legamenti, Simone Inzaghi ha aggiunto qualcosina in più menzionando la rotula: "Gli è uscita e i medici l'hanno fatta rientrare, lo perderemo per un po'".