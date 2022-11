Inter: Inzaghi aspetta Correa nel ritiro di Malta, salvo il Mondiale di Lukaku

INTER

Dopo l'addio al Qatar ancora prima di iniziare, il Tucu non farà altri accertamenti. Migliora il belga

© Getty Images "Una tristezza inspiegabile". Così Joaquin Correa dopo aver saputo che il suo Mondiale con l'Argentina era già finito ancora prima di cominciare. Colpa di un problema al tendine d'Achille sinistro, emerso dopo l'amichevole contro gli Emirati Arabi (in cui ha anche segnato) che ha spinto il ct dell'Albiceleste Scaloni ad escluderlo dalla lista dei 26 per la rassegna iridata. L'attaccante dell'Inter, alle prese con un risentimento al tendine rotuleo del ginocchio da inizio ottobre, non farà altri accertamenti ma andrà in vacanza, confidando che un periodo di riposo lo aiuti a superare il problema: Simone Inzaghi lo aspetta nel mini-ritiro di Malta, dove i nerazzurri resteranno dal 4 al 9 dicembre.

Il Mondiale di Romelu Lukaku con il Belgio invece dovrebbe essere salvo: aumentano infatti le possibilità di vedere Big Rom nella terza gara del girone, in programma il 1° dicembre con la Croazia e non negli eventuali ottavi come si pensava qualche giorno fa: il risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra si sta riassorbendo. L'Inter spera solo di riaverlo in buone condizioni alla ripresa del campionato, dopo aver rinunciato a lui dal 28 agosto e averlo rivisto nel finale di gara contro il Viktoria Plzen in Champions e contro la Sampdoria.