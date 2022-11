Argentina: niente Mondiali per Nico Gonzalez, rischia anche Dybala

L'ATTESA

Il ct Scaloni dopo l'amichevole con gli Emirati Arabi Uniti: "Potrei cambiare la lista". Angel Correa al posto dell'attaccante della Fiorentina

I Mondiali dell'Argentina devono ancora iniziare, ma il ct Scaloni ha annunciato a pochi giorni dall'esordio che la lista di giocatori convocati è tutt'altro che definita. Dopo l'amichevole con gli Emirati Arabi Uniti vinta 5-0, il selezionatore dell'Albiceleste ha espresso preoccupazione sulla condizione di diversi giocatori tra cui il romanista Paulo Dybala, recuperato in extremis dai giallorossi per l'ultima partita di campionato. "I quattro che non ho schierato ho deciso di non rischiarli - ha commentato Scaloni -. Ci sono dei problemini, ma ho tempo per cambiare la lista". E infatti poi è arrivato l'annuncio del cambio: Nico Gonzalez fuori dalla lista.

"Dopo l’allenamento odierno, il calciatore Nicolás González ha subito un infortunio muscolare e verrà escluso dal rosa per la Coppa del Mondo. In sua sostituzione, il CT dell’Argentina ha convocato Ángel Correa” recita il comunicato ufficiale della federazione.

Oltre all'attaccante della Fiorentina, restano in dubbio anche Paulo Dybala, Cristian Romero e Papu Gomez, tutti assenti nell'amichevole e tutti alle prese con problemi fisici che potrebbero comprometterne la partecipazione a Qatar 2022.

"Non posso assicurare che Romero (l'unico giocatore citato testualmente dal ct) e gli altri ci saranno al 100%, ma spero di non dover fare dei cambi a causa della malasorte. Non lo escludo però. I quattro esclusi di oggi sono rimasti fuori a titolo precauzionale. Ho tempo per modificare la lista, ma spero di non doverlo fare".

