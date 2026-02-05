Genoa, tribunale sequestra azioni di minoranza di 777 Holdings

05 Feb 2026 - 19:13

Nuovo capitolo del lungo contenzioso societario in casa Genoa. Le azioni ancora in mano a 777 Holding attualmente azionista di minoranza con il 23% delle azioni, dopo l'aumento di capitale che ha portato la società nelle mani di Dan Sucu, sono state sequestrate su ordine del tribunale di Genova, giudice Francesca Lippi. A chiedere il sequestro "nell'ambito di un giudizio volto ad accertare il suo diritto ad ottenere il trasferimento a 777 Holdings di un credito vantato dalla stessa Genoa CFC nei confronti di Fingiochi S.r.l. e la condanna della stessa 777 Holdings a pagarne il relativo prezzo" era stato lo stesso club rossoblù. Con il provvedimento odierno, il Tribunale di Genova ha confermato il sequestro conservativo già concesso il 22.12.2025, ritenendo sussistenti due presupposti: l'esistenza del credito vantato dal Genoa nei confronti di 777 Holdings di cui è chiesto l'accertamento nel giudizio di merito e l'esistenza del pericolo concreto per il Genoa di perdere la garanzia del proprio credito per l'inidoneità del patrimonio di 777 Holdings a garantire il pagamento dello stesso e non avendo 777 Holdings fornito cauzione idonea. Il Tribunale ha poi nominato il dott. Ermanno Martinetto, quale custode delle azioni, precisando che allo stesso spetterà, ai sensi di legge, il "diritto di intervento e di voto in assemblea". A rappresentare il Genoa il Prof. Marco Arato e Avv. Francesca Pollicina dello studio Bonelli Erede mentre 777 Holdings è stato rappresentato dal prof. Enzo Roppo, dal prof. Valerio Pescatore e dall'avvocato Antonio Donato dello studio Chiomenti. Con questa decisione le azioni di minoranza del Genoa saranno dunque gestite da un custode fino al pronunciamento del giudice, con tempistiche difficili da prevedere. Per 777 Holdings, che ora fa parte della galassia A-Cap, la compagnia di assicurazione americana creditore del gruppo 777 Partners, si aprono di fatto due opzioni: ricorrere in tribunale oppure saldare il debito. Con questa decisione 777 Holdings non potendo più operare come azionista potrebbe decidere, a fronte di una transazione con l'azionista di maggioranza, un'uscita definitiva dal capitale del Genoa.

