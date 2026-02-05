Games: eFootball arriva su Nintendo Switch 2 con Kick-Off!

Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia eFootball™ Kick-Off!, nuovo capitolo della longeva serie eFootball, in uscita nell'estate 2026 in esclusiva per Nintendo Switch 2. Rinato dalla leggendaria serie PES, eFootball Kick-Off! segna il primo approdo della serie eFootball su una console Nintendo, offrendo un'esperienza calcistica accessibile e adrenalinica, pensata per giocare sempre e ovunque, da soli o con gli amici, offline o online. Celebrando oltre 30 anni di football gaming, eFootball Kick-Off! riunisce squadre nazionali e club da tutto il mondo, con i migliori giocatori e iconiche leggende. Che si tratti di competere sulla scena mondiale o di costruire la squadra dei sogni, i tifosi potranno vivere la passione, l'intensità e lo spettacolo del gioco più popolare al mondo.