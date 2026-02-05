Games: eFootball arriva su Nintendo Switch 2 con Kick-Off!

Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia eFootball™ Kick-Off!, nuovo capitolo della longeva serie eFootball, in uscita nell'estate 2026 in esclusiva per Nintendo Switch 2. Rinato dalla leggendaria serie PES, eFootball Kick-Off! segna il primo approdo della serie eFootball su una console Nintendo, offrendo un'esperienza calcistica accessibile e adrenalinica, pensata per giocare sempre e ovunque, da soli o con gli amici, offline o online. Celebrando oltre 30 anni di football gaming, eFootball Kick-Off! riunisce squadre nazionali e club da tutto il mondo, con i migliori giocatori e iconiche leggende. Che si tratti di competere sulla scena mondiale o di costruire la squadra dei sogni, i tifosi potranno vivere la passione, l'intensità e lo spettacolo del gioco più popolare al mondo.

In concomitanza con il più importante evento calcistico al mondo, che si svolgerà questa estate in Nord America, il lancio di eFootball Kick-Off! pone i giocatori al centro di uno dei più importanti eventi sportivi. Mentre 48 delle squadre nazionali più prestigiose al mondo si contenderanno il titolo mondiale, eFootball Kick-Off! inviterà i tifosi a scendere in campo per creare momenti indimenticabili.

Modalità di gioco e caratteristiche

Tour Mondiale: create il vostro club team e partecipate a tornei in tutto il mondo. Vincete le partite per acquisire i giocatori degli avversari o utilizzate la valuta guadagnata in-game per ingaggiare calciatori leggendari. Create la vostra squadra e puntate a conquistare il mondo.

Coppa Internazionale: la competizione internazionale più prestigiosa torna ogni quattro anni. Prendete il comando della vostra nazionale e scrivete la storia sul palcoscenico calcistico più importante al mondo. La modalità “Coppa Internazionale” sarà disponibile dopo il lancio come contenuto aggiuntivo scaricabile.

Modalità Beginner-Friendly: immergetevi in esperienze divertenti e accessibili come il calcio 6 contro 6, progettato per creare azioni veloci e opportunità per andare a rete. Il sistema di Rango valuta le prestazioni e consente ai giocatori di progredire naturalmente man mano che migliorano.

Giocate in locale & online: divertitevi con le partite in qualsiasi momento e ovunque vi troviate, giocando da soli, sfidando gli amici in locale o mettendo alla prova le vostre abilità contro giocatori di tutto il mondo nelle competizioni online.

Sviluppato appositamente per Nintendo Switch 2, eFootball™ Kick-Off! offre comandi reattivi e un gameplay immediato che strizza l’occhio ai nuovi giocatori, pur continuando a premiare tattiche intelligenti e maestria competitiva.

Mentre gli occhi del mondo calcistico saranno rivolti verso il Nord America, questa estate i giocatori Nintendo potranno trovare la propria strada verso la vittoria. Grandi gol, momenti drammatici e puro divertimento calcistico caratterizzano questo nuovo capitolo.

eFootball Kick-Off! sarà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch 2 nell’estate 2026.

