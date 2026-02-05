Torino, Prati e Vlasic squalificati: Baroni spera nei recuperi

Il Torino è tornato subito al lavoro dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Inter, sabato alle 20.45 è già in programma la trasferta di Firenze in campionato. Il tecnico Baroni ha due assenze certe, i centrocampisti Vlasic e Prati sono squalificati e non saranno a disposizione. Ecco perché l'allenatore spera in buone notizie dall'infermeria: i due attaccanti Adams e Simeone sono ancora in dubbio ma ci proveranno fino all'ultimo, così come c'è speranza per Gineitis e Aboukhlal. A Monza in Coppa mancava anche Casadei, si trattava di un semplice attacco febbrile e di conseguenza per il classe 2003 non dovrebbero esserci problemi circa il suo recupero.