Genoa, per la sfida al Napoli assente il solo Baldanzi

Seduta di scarico per i giocatori del Genoa dopo il lavoro intenso degli ultimi giorni. Mister De Rossi ha espresso in conferenza stampa soddisfazione per il mercati e per come i giocatori si sono allenati questa settimana. Il gruppo, compresi i nuovi acquisti, è atteso domani dall'ultimi rifinitura in vista della sfida di sabato al Ferraris contro il Napoli. Unico indisponibile Tommaso Baldanzi alle prese con un infortunio muscolare per il quale sta seguendo un iter riabilitativo specifico. La gara di sabato dovrebbe segnare invece l'esordio di Alexsandro Amorim, centrocampista brasiliano, prelevato in questa sessione di mercato dai portoghesi dell'Alverca e al quale il tecnico è pronto ad affidare le chiavi del centrocampo. Per il secondo giorno consecutivo l'allenamento ha visto la presenza a bordo dei campi appena rizollati di uno spettatore speciale, Walter Samuel. L'ex difensore argentino è attuale collaboratore tecnico del ct della nazionale sudamericana e compagno di squadra alla Roma di De Rossi.