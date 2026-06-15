Inter, Pio Esposito rimanda le ferie per allenare i bambini della scuola calcio dove aveva iniziato a giocare

Per l'attaccante nerazzurro non si tratta di un campo qualunque, ma del luogo in cui tutto è iniziato. Proprio a Brescia, Pio, insieme ai fratelli maggiori Salvatore e Sebastiano, ha mosso i primissimi passi nel mondo del calcio. E proprio al San Filippo, insieme al fratello Salvatore e sotto la supervisione di papà Agostino, sta dedicando le sue prime settimane di riposo stagionale alla gestione sul campo della scuola calcio. Una realtà profondamente legata al nome degli Esposito, che si sono spesi in prima persona per farla rinascere e rilevarla dopo il fallimento societario di qualche anno fa, salvando un patrimonio storico del calcio giovanile lombardo.