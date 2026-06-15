Inter, Pio Esposito rimanda le ferie per allenare i bambini della scuola calcio dove aveva iniziato a giocare

Le Legends di Inter e Real in campo al Bernabeu: una sfida dai mille ricordi
© Real Madrid
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Niente partite ufficiali ma neppure niente ferie (almeno per ora) per Francesco Pio Esposito che, come tutti i calciatori azzurri, deve guardare i Mondiali 2026 alla tv ma per adesso ha deciso di non andare ancora in vacanza. Il motivo è nobile, visto che in questi giorni sta vestendo l'insolito ruolo di allenatore e mentore per i ragazzini della Voluntas Brescia nel centro sportivo San Filippo, come scrive Tuttosport.
Per l'attaccante nerazzurro non si tratta di un campo qualunque, ma del luogo in cui tutto è iniziato. Proprio a Brescia, Pio, insieme ai fratelli maggiori Salvatore e Sebastiano, ha mosso i primissimi passi nel mondo del calcio. E proprio al San Filippo, insieme al fratello Salvatore e sotto la supervisione di papà Agostino, sta dedicando le sue prime settimane di riposo stagionale alla gestione sul campo della scuola calcio. Una realtà profondamente legata al nome degli Esposito, che si sono spesi in prima persona per farla rinascere e rilevarla dopo il fallimento societario di qualche anno fa, salvando un patrimonio storico del calcio giovanile lombardo.
Per i piccoli atleti della Voluntas Brescia, lui non è solo un campione della televisione o l'attaccante dell'Inter campione d'Italia, ma l'idolo di casa che dimostra come i sogni, con sacrificio e umiltà, possano davvero trasformarsi in realtà.
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