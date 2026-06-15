Serie B, Hellas Verona in ritiro a Folgaria dal 12 al 26 luglio

L'Hellas Verona sarà in ritiro per il terzo anno consecutivo a Folgaria, in Trentino, dal 12 al 26 luglio. I gialloblù, retrocessi in B dopo sette stagioni, si alleneranno per due settimane al campo sportivo 'La Pineta'. Oltre alla prima squadra, saliranno sull'Alpe Cimbra anche la formazione Primavera, dal 28 luglio al 7 agosto, e l'Hellas Verona Women, dall'8 al 14 agosto. Alessandro Casti, presidente dell'Azienda per il turismo Alpe Cimbra ha sottolineato che "la terza presenza consecutiva dell'Hellas Verona a Folgaria conferma la qualità di un'offerta che vede l'Alpe Cimbra affiancare società e federazioni sportive, garantendo agli atleti condizioni ideali per una preparazione di alto livello. In un territorio dalla forte vocazione alla vacanza attiva, il ritiro si apre ancora una volta al pubblico con allenamenti, amichevoli e il fan village: una proposta capace di coinvolgere appassionati, territorio e comunità. L'auspicio del Trentino è che questo ritiro e l'energia dei tifosi gialloblù possano contribuire a un grande campionato".