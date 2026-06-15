Juve, primo giorno alla Continassa per Carnevali che riscatta Boga: è ufficiale, i dettagli

È partita ufficialmente oggi, lunedì 15 giugno, l'avventura alla Juventus di Giovanni Carnevali. Il nuovo ad della Vecchia Signora ha trascorso la giornata alla Continassa dove ha svolto diversi incontri anche con diversi membri della dirigenza: al centro dei discorsi l'organizzazione e la programmazione del club. Facile immaginare che si siano definite le strategie delle prossime settimane anche sul mercato. La prima mossa dell'ex Sassuolo è stata quella di riscattare Jérémie Boga, arrivato lo scorso gennaio dal Nizza.
A darne l'ufficialità è stato lo stesso club bianconero: "Jérémie Boga è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus - si legge nel comunicato ufficiale -. Il Club ha infatti esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dell'esterno offensivo classe 1997, arrivato a Torino lo scorso gennaio in prestito dall'OGC Nice. Boga ha firmato un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029". Al club francese andranno "4,8 milioni, pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,8 milioni". Carnevali, che in sede ha incrociato il presidente Ferrero e il ds Ottolini, ha lasciato la Continassa poco dopo le ore 18.