Il Pallone d'oro da Parigi a Londra: cerimonia il 26 ottobre

28 Mag 2026 - 16:07
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Il Pallone d'Oro, il premio più prestigioso e ambito nel mondo del calcio, creato da France Football nel 1956, celebrerà il suo 70° anniversario ospitando per la prima volta la cerimonia di premiazione a Londra, in Inghilterra, il 26 ottobre. Assegnato annualmente da France Football (di proprietà del Gruppo L'Équipe), il premio è co-organizzato con la Uefa dal 2024 e questa scelta simbolica della sede rende omaggio al calciatore inglese Stanley Matthews, vincitore della prima edizione 70 anni fa.Organizzando la sua 70ª edizione nella capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, il Pallone d'Oro continua la sua espansione e rafforza ulteriormente il suo status di marchio di prestigio a livello globale. 

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