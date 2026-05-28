Il Pallone d'oro da Parigi a Londra: cerimonia il 26 ottobre

Il Pallone d'Oro, il premio più prestigioso e ambito nel mondo del calcio, creato da France Football nel 1956, celebrerà il suo 70° anniversario ospitando per la prima volta la cerimonia di premiazione a Londra, in Inghilterra, il 26 ottobre. Assegnato annualmente da France Football (di proprietà del Gruppo L'Équipe), il premio è co-organizzato con la Uefa dal 2024 e questa scelta simbolica della sede rende omaggio al calciatore inglese Stanley Matthews, vincitore della prima edizione 70 anni fa.Organizzando la sua 70ª edizione nella capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, il Pallone d'Oro continua la sua espansione e rafforza ulteriormente il suo status di marchio di prestigio a livello globale.