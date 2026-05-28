Il Bologna e Italiano si separano, risolto il contratto: il comunicato del club

28 Mag 2026 - 14:15
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Il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per "la risoluzione consensuale del contratto". Italiano ha comunicato al club di "ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura". La società "ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e allo staff gli auguri "per il prosieguo della carriera".

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