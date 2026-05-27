MANOVRE NERAZZURRE

Inter, entro il weekend la firma di Chivu sul rinnovo. Pronto il budget mercato vicino ai 100 milioni

Per l'allenatore accordo fino al 2028 con opzione per ulteriore stagione in base ai risultati. Frattesi e Luis Henrique in partenza?

27 Mag 2026 - 11:22
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Manca pochissimo al rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter. L'agente del tecnico nerazzurro, Pietro Chiodi, ha già incontrato il club nerazzurro e tutte le strade sembrano portare alla firma del tecnico sul nuovo accordo entro il weekend.

Dopo il double scudetto-Coppa Italia, il nuovo orizzonte di Chivu è il 2028, con opzione di rinnovo per un'altra stagione in base al raggiungimento di determinati risultati sportivi. L'accordo è solo "una formalità", come l'aveva definita il presidente Beppe Marotta. Prima del ritiro in Germania di metà luglio, durante il periodo dei Mondiali sono previste le prime mosse di mercato.

Ai 50 milioni di euro di budget previsti per l'investimento sui cartellini, come riporta la Gazzetta dello Sport, si aggiungeranno con ogni probabilità il ricavato delle cessioni (Frattesi e Luis Henrique tra i grandi indiziati) e in attesa di capire cosa accadrà con la clausola da 25 milioni di Dumfries e con le eventuali pretendenti di Bisseck e Bastoni

Dopo le eventuali operazioni in uscita, l'Inter potrebbe quindi cullare un tesoretto intorno ai 100 milioni di euro complessivi per rinforzare ulteriormente la squadra dopo i due trofei vinti da Chivu al primo anno in panchina. Una "evoluzione" della squadra, come da parole di Marotta, per restare al top in Italia e ancora più competitivi in Europa.

Leggi anche

Da Lookman a Palestra: rischio di una nuova telenovela. La chiave per l'Inter può essere... Sarri

inter
chivu
mercato
serie a

Ultimi video

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

01:55
DICH SFOGO FABREGAS VS ZANETTI E INTER DICH

Fabregas contro Zanetti: "Nico Paz non giocherà nell'Inter"

01:52
Inter mercato "evolutivo"

Inter mercato "evolutivo"

00:50
MCH BARCELLONA RINNOVO FLICK MCH

Firma, stretta di mano e foto di rito. Il rinnovo di Flick col Barça

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

I più visti di Inter

Denzel Dumfries

Inter, Dumfries torna a essere in bilico: ci pensa di nuovo il Liverpool, anche il Barcellona alla finestra

Da Lookman a Palestra: rischio di una nuova telenovela. La chiave per l'Inter può essere... Sarri

Il nodo Dumfries accelera la corte a Palestra: l'Inter si muove seriamente per l'esterno

DICH SFOGO FABREGAS VS ZANETTI E INTER DICH

Fabregas contro Zanetti: "Nico Paz non giocherà nell'Inter"

L'Inter progetta un centrocampo stellare con Jones e Koné. Stankovic può essere il sacrificio per il doppio colpo

Nico Paz

Inter, il futuro è oggi: vertice di mercato con Chivu. Il budget e gli obiettivi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:52
Barça e Bayern si sfidano per Anthony Gordon del Newcastle
Padelli
12:39
Padelli ancora un anno a Udine: rinnovo fino al 2027
Maurizio Sarri
22:53
Lazio, accordo raggiunto con Sarri per la risoluzione consensuale del contratto
Henrikh Mkhitaryan (Inter)
21:23
Mkhitaryan continua a giocare e dice sì all'Inter: pronto il rinnovo di contratto
Carnevali
20:31
Sassuolo, Carnevali allontana il Milan: "Nessun contatto. Grosso vuole andare via"