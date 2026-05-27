Inter, entro il weekend la firma di Chivu sul rinnovo. Pronto il budget mercato vicino ai 100 milioni

Ai 50 milioni di euro di budget previsti per l'investimento sui cartellini, come riporta la Gazzetta dello Sport, si aggiungeranno con ogni probabilità il ricavato delle cessioni (Frattesi e Luis Henrique tra i grandi indiziati) e in attesa di capire cosa accadrà con la clausola da 25 milioni di Dumfries e con le eventuali pretendenti di Bisseck e Bastoni.