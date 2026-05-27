Inter, entro il weekend la firma di Chivu sul rinnovo. Pronto il budget mercato vicino ai 100 milioni
Per l'allenatore accordo fino al 2028 con opzione per ulteriore stagione in base ai risultati. Frattesi e Luis Henrique in partenza?
Manca pochissimo al rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter. L'agente del tecnico nerazzurro, Pietro Chiodi, ha già incontrato il club nerazzurro e tutte le strade sembrano portare alla firma del tecnico sul nuovo accordo entro il weekend.
Dopo il double scudetto-Coppa Italia, il nuovo orizzonte di Chivu è il 2028, con opzione di rinnovo per un'altra stagione in base al raggiungimento di determinati risultati sportivi. L'accordo è solo "una formalità", come l'aveva definita il presidente Beppe Marotta. Prima del ritiro in Germania di metà luglio, durante il periodo dei Mondiali sono previste le prime mosse di mercato.
Ai 50 milioni di euro di budget previsti per l'investimento sui cartellini, come riporta la Gazzetta dello Sport, si aggiungeranno con ogni probabilità il ricavato delle cessioni (Frattesi e Luis Henrique tra i grandi indiziati) e in attesa di capire cosa accadrà con la clausola da 25 milioni di Dumfries e con le eventuali pretendenti di Bisseck e Bastoni.
Dopo le eventuali operazioni in uscita, l'Inter potrebbe quindi cullare un tesoretto intorno ai 100 milioni di euro complessivi per rinforzare ulteriormente la squadra dopo i due trofei vinti da Chivu al primo anno in panchina. Una "evoluzione" della squadra, come da parole di Marotta, per restare al top in Italia e ancora più competitivi in Europa.