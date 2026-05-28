Juventus, parla Locatelli: "Il dolore si sente ancora, ci serva da lezione"

"La stagione non è finita come volevamo. Non aver centrato l'obiettivo fa male, e il dolore si sente ancora. Perché alla Juventus non basta provarci, non basta giocarsela fino all'ultimo". Il capitano bianconero Manuel Locatelli affida a Instagram il suo pensiero sulla mancata qualificazione alla prossima Champions League. "Bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia, di saperne portare il peso e la responsabilità nei momenti più delicati. È la sua storia che te lo impone, ma questa delusione deve servirci da lezione", si legge nel lungo post del centrocampista della Juventus sui social. "Deve essere il nostro motore, il punto da cui ripartire con fame, ambizione e senso d'appartenenza. Per tracciare una strada che possa riportare la Juve a essere la Juve, quella che rende orgogliosi i nostri splendidi tifosi". Infine, Locatelli conclude dicendo che "il mio desiderio di dare tutto per questi colori è sempre più forte, e non vedo già l'ora di dimostrarlo".

