Inter in ansia per Calhanoglu: problema all'adduttore destro, attesa per gli esami

LA TEGOLA

Il centrocampista si è infortunato nel match tra la sua Turchia e la Croazia. Out contro la Fiorentina, a rischio la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve. Buone notizie da Lukaku

© Getty Images È allarme in casa Inter per le condizioni di Hakan Calhanoglu, costretto a uscire nella gara di qualificazione della sua Turchia contro la Croazia sul finire del primo tempo per un problema all'adduttore della coscia destra. Il centrocampista nerazzurro ha abbandonato il campo dolorante con una mano sulla gamba sinistra e l'altra che si massaggiava l'interno coscia della gamba destra. Una notizia che non ci voleva per l'Inter, attesa dal tour de force del mese di aprile tra campionato, doppia sfida contro il Benfica nei quarti di finale di Champions League e doppio confronto con la Juventus nella semifinale di Coppa Italia. Calhanoglu è atteso in Italia per gli accertamenti strumentali, che daranno una risposta più precisa sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero.

Calhanoglu salterà la sfida di sabato in campionato in casa contro la Fiorentina. A rischio anche la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus del 4 aprile. Simone Inzaghi spera di riaverlo a disposizione per l'11 aprile, data dell'andata dei quarti di Champions contro il Benfica allo stadio Da Luz di Lisbona. "Hakan Çalhanoğlu ha subito uno stiramento all'inguine. Scopriremo quanto sia grave dopo la risonanza magnetica", ha detto il ct della Turchia Stefan Kuntz dopo la gara.



Per Inzaghi le buone notizie arrivano invece da Romelu Lukaku. Dopo la tripletta realizzata alla Svezia di Ibrahimovic nella gara di qualificazione a Euro 2024, l'attaccante è andato a segno anche nell'amichevole vinta dal Belgio a Colonia con la Germania (3-2), realizzando la rete del 2-0. "Ancora Big Rom" ha scritto l'Inter su Twitter. Il tecnico nerazzurro ritroverà dunque ad Appiano un Big Rom carico e rigenerato da quattro gol in due uscite con la sua Nazionale.