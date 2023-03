Inter, Skriniar migliora: pronto per l'andata con il Benfica

LA BUONA NOTIZIA

Il difensore slovacco potrebbe anche giocare uno spezzone contro la Juve in Coppa Italia o la Salernitana

© Getty Images Milan Skriniar sarà regolarmente in campo l'11 aprile nel match di andata di Champions League contro il Benfica. In casa Inter c'è la convinzione che il centrale slovacco sia anche convocabile per la trasferta di Coppa Italia a Torino con la Juventus in programma martedì 4 aprile o per quella di Salerno di venerdì 7: uno spezzone di partita per essere al top contro i portoghesi. La lomboglutalgia acuta di cui soffre Skriniar richiede trattamenti specifici, un programma di terapie che si articola tra lettino del fisioterapista e piscina.

Le voci circolate in Francia, secondo cui la gara contro il Porto sarebbe stata l'ultima in maglia Inter prima del trasferimento al PSG in estate, avevano preoccupato e non poco tutto l'ambiente nerazzurro.

Arrivano buone notizie anche per quel che riguarda gli altri nerazzurri negli scorsi giorni in infermeria: Dimarco (fastidio al retto addominale contro la Juventus), Gosens (risentimento al gemello mediale sinistro prima del ritorno degli ottavi di Champions) e Bastoni (distrazione ai flessori della coscia sinistra al Dragao) hanno tutti svolto un lavoro differenziato sul campo, ma tra martedì e mercoledì torneranno a lavorare in gruppo in vista della Fiorentina.

Chi, invece, potrebbe saltare la gara di San Siro con la squadra di Italiano è Edin Dzeko, rientrato dagli impegni con la Bosnia con un po' di lombalgia. Nulla di preoccupante, con l'attaccante che andrà rivalutato tra 48 ore dopo un po' di terapie specifiche, ma non verrà corso il minimo rischio visto i tanti impegni che attendono la squadra nel mese di aprile.

