Calcio

Serie A, gli arbitri della ventesima giornata

09 Gen 2026 - 12:17

COMO-BOLOGNA (sabato 10 gennaio, ore 15)
ARBITRO: Abisso
VAR: Mazzoleni

UDINESE-PISA (sabato 10 gennaio, ore 15)
ARBITRO: Ayroldi
VAR: Camplone

ROMA-SASSUOLO (sabato 10 gennaio, ora 18)
ARBITRO: Marcenaro
VAR: Maggioni

ATALANTA-TORINO (sabato 10 gennaio, ore 20.45)
ARBITRO: Fourneau
VAR: Di Paolo

LECCE-PARMA (domenica 11 gennaio, ore 12.30)
ARBITRO: Marinelli
VAR: Marini

FIORENTINA-MILAN (domenica 11 gennaio, ore 15)
ARBITRO: Massa
VAR: Maresca

VERONA-LAZIO (domenica 11 gennaio, ore 18)
ARBITRO: Guida
VAR: Meraviglia

INTER-NAPOLI (domenica 11 gennaio, ore 20.45)
ARBITRO: Doveri
VAR: Di Bello

GENOA-CAGLIARI (lunedì 12 gennaio, ore 18.30)
ARBITRO: La Penna
VAR: Nasca

JUVENTUS-CREMONESE (lunedì 12 gennaio, ore 20.45)
ARBITRO: Feliciani
VAR: Gariglio

