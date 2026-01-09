Serie A, gli arbitri della ventesima giornata

COMO-BOLOGNA (sabato 10 gennaio, ore 15)
ARBITRO: Abisso
VAR: Mazzoleni
UDINESE-PISA (sabato 10 gennaio, ore 15)
ARBITRO: Ayroldi
VAR: Camplone
ROMA-SASSUOLO (sabato 10 gennaio, ora 18)
ARBITRO: Marcenaro
VAR: Maggioni
ATALANTA-TORINO (sabato 10 gennaio, ore 20.45)
ARBITRO: Fourneau
VAR: Di Paolo
LECCE-PARMA (domenica 11 gennaio, ore 12.30)
ARBITRO: Marinelli
VAR: Marini
FIORENTINA-MILAN (domenica 11 gennaio, ore 15)
ARBITRO: Massa
VAR: Maresca
VERONA-LAZIO (domenica 11 gennaio, ore 18)
ARBITRO: Guida
VAR: Meraviglia
INTER-NAPOLI (domenica 11 gennaio, ore 20.45)
ARBITRO: Doveri
VAR: Di Bello
GENOA-CAGLIARI (lunedì 12 gennaio, ore 18.30)
ARBITRO: La Penna
VAR: Nasca
JUVENTUS-CREMONESE (lunedì 12 gennaio, ore 20.45)
ARBITRO: Feliciani
VAR: Gariglio