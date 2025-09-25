Logo SportMediaset
Inter: Lautaro c'è, chi al suo fianco? A Cagliari Thuram potrebbe riposare

Il capitano rientra, il francese finora le ha giocate tutte. Tocca a Pio?

25 Set 2025 - 12:48
La certezza è che sabato sera a Cagliari, dove l'Inter ha vinto otto delle ultime nove trasferte (l'ultima sconfitta nel marzo 2019) capitan Lautaro Martinez tornerà titolare in attacco dopo la mezz'ora in campo nella sfida contro il Sassuolo e ancora prima la panchina nell'esordio in Champions League ad Amsterdam contro l'Ajax: il mal di schiena è definitivamente alle spalle. Ma chi al suo fianco? Chivu deve pensare anche a dosare le forze: martedì sera a San Siro arriva lo Slavia Praga per la seconda uscita in Europa e sabato 4 ottobre alle 18 c'è la Cremonese sempre in casa.

Lautaro è pronto a riprendersi l'Inter per curare il "mal di gol" ma si ferma Bonny

Marcus Thuram, che finora le ha giocate tutte e che ha segnato cinque gol tra campionato e Champions, potrebbe anche tirare il fiato e lasciare il posto magari a Pio Esposito. Acclamato dai tifosi nerazzurri e a caccia del primo gol in Serie A, il giovane attaccante nelle ultime due uscite ha sostituito l'argentino e ora potrebbe far coppia con lui. Il tecnico nerazzurro dovrebbe comunque avere a disposizione anche Bonny, tenuto precauzionalmente a riposo dopo un colpo alla caviglia preso domenica contro il Sassuolo ma pronto a tornare in gruppo e dare il suo contributo.

