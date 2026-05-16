Inter, il programma di una domenica di festa: da San Siro al Duomo, si celebrano Scudetto e Coppa Italia
Il club nerazzurro ha reso noto i dettagli delle celebrazioni: dal match col Verona alla sfilata per le vie della città
© inter.it
C'è chi lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi come l'Inter dà invece appuntamento ai tutti i propri tifosi per celebrare il Double, lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro: da San Siro al Duomo, una no-stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro.
Un programma intenso, reso noto dallo stesso club sul proprio sito ufficiale. Ecco i dettagli (da www.inter.it).
DALLE 12:30 IL LIVE SHOW: "21 VOLTE CAMPIONI D'ITALIA"
I cancelli di San Siro apriranno alle ore 12:00 e l’invito per tutti i tifosi – data la straordinaria affluenza – è quello di presentarsi puntuali, anche per godersi lo speciale Inter Live Show – 21 volte Campioni d’Italia che prenderà il via alle 12:30.
Non solo intrattenimento, ma un momento da vivere insieme. Sul palco, insieme a Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno, si alterneranno 21 Inter Friends dal mondo della musica, dello sport e dell’intrattenimento. Tra i momenti più attesi, la special performance del dj Benny Benassi, oltre a esibizioni live, contenuti esclusivi e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico.
LA SQUADRA E IL TROFEO DELLA COPPA ITALIA
San Siro sarà protagonista in ogni settore: cori, musica, partecipazione collettiva. La squadra esibirà il trofeo della Coppa Italia conquistata a Roma, vivendo da vicino il primo abbraccio del pubblico in una giornata in cui il confine tra campo e spalti si annullerà.
COREOGRAFIA, MATCH E PREMIAZIONE
Una grande coreografia a tutto stadio accoglierà i campioni nerazzurri sul terreno di gioco alle ore 15:00, prima del calcio d’inizio di Inter-Hellas Verona. Al termine della gara, la squadra alzerà al cielo la Coppa dello Scudetto davanti ai propri tifosi, dando il via alla celebrazione ufficiale. Nel corso della cerimonia saranno inoltre esposti entrambi i trofei conquistati in stagione, per condividere con tutto il pubblico nerazzurro il culmine di un’annata straordinaria.
IL PERCORSO DEL BUS PER LE VIE DI MILANO
La festa continuerà anche fuori dallo stadio, con la parata del bus nerazzurro che porterà la squadra tra i tifosi, attraversando la città in un lungo abbraccio collettivo. Un percorso che diventa una celebrazione diffusa: ogni via, ogni piazza, ogni tratto del tragitto si trasformerà in un punto di incontro tra la squadra e la sua gente. Milano accompagnerà il passaggio dei Campioni, partecipando a una giornata che unirà tutta la comunità nerazzurra. Come sempre il percorso si concluderà in Piazza del Duomo, dove la squadra si affaccerà da una delle terrazze per festeggiare insieme al popolo interista.
Questo il percorso che il bus nerazzurro effettuerà lungo le strade di Milano:
- San Siro
- Viale Caprilli
- Piazzale Lotto
- Via Monte Rosa
- Buonarroti
- Via Giotto
- Via del Burchiello
- Via Guido d’Arezzo
- Conciliazione
- Via Boccaccio
- Piazza Virgilio
- Via Monti
- Corso Magenta
- Via Meravigli
- Cordusio
- Via Orefici
- Piazza del Duomo
Partenza dallo stadio prevista per 18.30, arrivo in Duomo per le 22.30/23.