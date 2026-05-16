Inter, il programma di una domenica di festa: da San Siro al Duomo, si celebrano Scudetto e Coppa Italia

C'è chi lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi come l'Inter dà invece appuntamento ai tutti i propri tifosi per celebrare il Double, lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro: da San Siro al Duomo, una no-stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro.