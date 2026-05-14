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Inter, Chivu: "Mai scontato vincere scudetto e Coppa Italia. Siamo felici, ce lo siamo meritato"

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter dopo la finale di Coppa Italia: "Abbiamo fatto una buona stagione, felici per quello che abbiamo superato"

14 Mag 2026 - 00:28
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Cristian Chivu felice per la vittoria della Coppa Italia 2025/26, che completa il doblete dopo lo scudetto già conquistato: "L'Inter ha vinto due trofei quest'anno, ce li siamo meritati. Abbiamo fatto una buona stagione, siamo tutti felici per quello che abbiamo superato, felici per i tifosi e per la società che ci ha sempre dato supporto".

L'allenatore dell'Inter, parlando a Coppa Italia Live direttamente dal campo dell'Olimpico poco dopo il triplice finale, sottolinea: "Nuovo ciclo vincente? Ci godiamo quel che di buono abbiamo fatto, non è mai scontato e semplice vincere scudetto e Coppa Italia e portare a buon fine una stagione così. Siamo felici per questi due trofei".

In seguito Chivu ha aggiunto: "Merito di società e tifosi, di una squadra che ha dato l'anima, ha lavorato sodo. In stagione abbiamo avuto alti e bassi ma è stata una stagione positiva. Questa squadra è fatta di giocatori forti e importanti, l'hanno fatto vedere in questi sei anni. E i nuovi si sono calati in questa realtà. Tutti hanno dato il massimo". Così il tecnico romeno sulla squadra: "Lavoro per loro, mi metto a disposizione del gruppo ma anche individualmente. Spendo tanto tempo per pensare a cosa dire e fare, poi per ballare bisogna sempre essere in due. È un gruppo di uomini veri, hanno capito subito i nostri obiettivi, hanno superato momenti difficili. Potevamo fare meglio in Champions, ci sono margini di miglioramento. Approcceremo la prossima stagione in modo più sereno anche se ripetersi è sempre difficile".

"Prima del Mondiale per Club mentalmente non stavano bene, ho cercato di fare del mio meglio per stare vicino agli uomini oltre che ai calciatori" le parole sul lavoro fatto a inizio stagione. "Restare a lungo? Nel calcio si pianifica sempre a breve termine, a lungo termine è più difficile perché tutti dipendiamo dai risultati. Sappiamo che quando tutto va bene allora va bene tutto e quando le cose non vanno bene si è in discussione, vale per tutti. Per ora ci godiamo il momento" ha chiuso Chivu.

Coppa Italia: il film della finale tra Lazio e Inter

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