Inter, Chivu: "Mai scontato vincere scudetto e Coppa Italia. Siamo felici, ce lo siamo meritato"

In seguito Chivu ha aggiunto: "Merito di società e tifosi, di una squadra che ha dato l'anima, ha lavorato sodo. In stagione abbiamo avuto alti e bassi ma è stata una stagione positiva. Questa squadra è fatta di giocatori forti e importanti, l'hanno fatto vedere in questi sei anni. E i nuovi si sono calati in questa realtà. Tutti hanno dato il massimo". Così il tecnico romeno sulla squadra: "Lavoro per loro, mi metto a disposizione del gruppo ma anche individualmente. Spendo tanto tempo per pensare a cosa dire e fare, poi per ballare bisogna sempre essere in due. È un gruppo di uomini veri, hanno capito subito i nostri obiettivi, hanno superato momenti difficili. Potevamo fare meglio in Champions, ci sono margini di miglioramento. Approcceremo la prossima stagione in modo più sereno anche se ripetersi è sempre difficile".