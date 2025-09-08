Inter, il piano rientri verso la Juve: Calhanoglu il primo alla Pinetina, Lautaro l'ultimo

Dei 13 nazionali impegnati durante la sosta, i primi a rientrare saranno Calhanoglu, ieri in campo contro la Spagna nella Turchia di Montella e nuovamente al centro di voci di mercato con le dichiarazioni del tecnico del Galatasaray Okan Buruk, gli olandesi Dumfries e De Vrij e il polacco Zielinski.