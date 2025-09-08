Inter, il piano rientri verso la Juve: Calhanoglu il primo alla Pinetina, Lautaro l'ultimo

Oggi l'ultimo dei tre giorni di riposo concessi da Chivu che da domani incomincerà a ritrovare anche i nazionali
Dopo l'amichevole di venerdì scorso contro il Padova, l'Inter si prepara ora a riprendere gli allenamenti in vista del match di campionato contro la Juve di sabato prossimo. Oggi è l'ultimo dei tre giorni di relax concessi da Chivu a quanti non convocati dalle rispettive nazionali sono rimasti settimana passata alle sue dipendenze ad Appiano.
Dopo aver lavorato dunque per forza di cose a ranghi ridotti, il tecnico nerazzurro si prepara ora a riabbracciare uno dopo l'altro i giocatori reduci dagli impegni internazionali: la sfida dello Stadium, che arriva dopo il ko interno contro l'Udinese, è per l'Inter già un primo possibile crocevia stagionale.
Dei 13 nazionali impegnati durante la sosta, i primi a rientrare saranno Calhanoglu, ieri in campo contro la Spagna nella Turchia di Montella e nuovamente al centro di voci di mercato con le dichiarazioni del tecnico del Galatasaray Okan Buruk, gli olandesi Dumfries e De Vrij e il polacco Zielinski.
Mercoledì invece sarà la volta dei quattro azzurri Dimarco, Bastoni Frattesi ed Esposito, che rientreranno domani dall’Ungheria in seguito alla partita contro Israele, del croato Sucic e soprattutto dell’ultimo arrivato Akanji, che stasera affronta la Slovenia con la sua Svizzera: sarà il primo ingresso di sempre per lui alla Pinetina. L’ultimo a tornare sarà ovviamente Lautaro, che giocherà mercoledì sera in Ecuador con l’Argentina.
