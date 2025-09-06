Inter, Lautaro Martinez: "Io tra i cinque attaccanti più forti del mondo, sogno il Pallone d'Oro. Inzaghi? Sapevamo dell'addio"

Lautaro Martinez è il capitano condottiero dell'Inter e dopo un'estate complicata per i postumi del finale della scorsa stagione e le parole dopo il Mondiale per Club che hanno smosso l'ambiente ("chi vuole andare via, se ne vada") è tornato a parlare da leader. Candidato al Pallone d'Oro 2025, l'attaccante argentino ha ripercorso i temi più importanti della stagione in una intervista con France Football: "Abbiamo giocato e perso due finali di Champions in tre anni, ogni volta abbiamo fatto un ottimo percorso ma ci è sempre mancato qualcosa nell'ultima partita - ha commentato Lautaro -. È molto, molto doloroso. Lo 0-5 contro il PSG ho fatto fatica ad accettarlo perché eravamo molto fiduciosi e ben preparati. Niente è andato come sperato, resta una cicatrice da guarire con il tempo. Per una settimana però il dolore è stato fortissimo, ma bisogna voltare pagina. È stato il dolore più profondo che abbia mai provato".