Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
inter

Infortuni Inter: Acerbi ko salta la Supercoppa. In dubbio Calha. Le ultime su Dumfries

Allarme Inter dopo il Liverpool: stop muscolari per Calhanoglu e Acerbi. Dumfries, rientro rebus

di Stefano Fiore
11 Dic 2025 - 13:17

La sconfitta contro il Liverpool lascia scorie pesantissime in casa Inter. Oltre all'amarezza per il risultato, Cristian Chivu deve fare i conti con un'infermeria che torna a riempirsi in un momento cruciale della stagione. I problemi muscolari accusati da Hakan Calhanoglu (uscito dopo 10') e Francesco Acerbi (fuori alla mezz'ora) complicano i piani in vista della sfida di campionato contro il Genoa e, soprattutto, dell'imminente Supercoppa Italiana a Riad. Oggi gli esami per i due giocatori.

Calhanoglu speranza per Riad

  Per il regista turco c'è un cauto ottimismo. Calhanoglu ha avvertito un fastidio all'adduttore destro ma si è fermato immediatamente, evitando movimenti bruschi che avrebbero potuto peggiorare la situazione. Si spera in una semplice contrattura, scongiurando lesioni. Sarà sicuramente out contro il Genoa (toccherà a Zielinski in regia), verrà valutato giorno per giorno per la Supercoppa. Nessun rischio verrà preso se non sarà al 100%.

Acerbi, guaio serio: Supercoppa impossibile

  Il difensore si è sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra. La sua presenza a Riad è da considerarsi impossibile. 

Il rebus fasce: la situazione Dumfries

 Le notizie non sono buone nemmeno per gli esterni. Se per Matteo Darmian c'è fiducia di recuperarlo almeno per l'eventuale finale di Supercoppa, il recupero di Denzel Dumfries è ancora un punto interrogativo. L'olandese continua a sentire dolore alla caviglia come rivelato da Chivu: i tentativi di forzare in allenamento hanno dato esito negativo. Le chance di vederlo in Arabia sono ridotte al lumicino e il suo rientro potrebbe slittare direttamente al 2026.

Champions, dal gol annullato al Liverpool al rigore reclamato dall'Inter e a quello dato ai Reds: la moviola

1 di 6
© dal web
© dal web
© dal web

© dal web

© dal web

inter
calhanoglu
acerbi
dumfries
tempi di recupero

Ultimi video

01:18
DICH VANOLI PRE FIORENTINA-DINAMO

Vanoli: "Devo trovare il click nella testa giocatori"

00:50
MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

03:05
DICH MOURINHO SU JUVE DICH

Mou: "Rapporto speciale con McTominay". E sulla Juve...

00:56
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH

Mourinho: "Lo scudetto? Sarà tra Inter, Napoli e Milan"

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

01:01
CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Nel primo tempo è mancato tutto, non me lo so spiegare"

02:49
DICH BUONGIORNO POST 10/12 DICH

Buongiorno: "Ci è mancata energia, loro più bravi a concretizzare"

01:02
EVENTO MILAN FURLANI 10/12 DICH

Furlani: "Tra qualche anno ci sarà un altro stadio, noi qui abbiamo fatto la storia"

00:31
EVENTO MILAN VINCENZO VERGINE 10/12 DICH

Vergine: "Percorso difficile, fatto di sacrifici"

00:52
EVENTO MILAN ALLEGRI 10/12 DICH

Allegri: "Il calcio è passione e divertimento, importante avere dei sogni"

01:13
DICH GONZALES 10/12 DICH

Gonzalez: "Partita difficile, loro molto in forma. Si è visto contro il Real"

01:45
DICH ITALIANO PRE CELTA 10/2 DICH

Italiano: "Superare il primo turno è il nostro sogno, serve grande partita"

02:02
DICH HERMOSO 10/12 DICH

Hermoso: "Sono arrivato qui in un momento complicato, ma ringrazio il mister"

02:13
DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

01:18
DICH VANOLI PRE FIORENTINA-DINAMO

Vanoli: "Devo trovare il click nella testa giocatori"

I più visti di Inter

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

MCH INTER TORELLO PRE LIVERPOOL 08/12 MCH

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

Ingenuità Bastoni, Szoboszlai regala il successo di rigore ai Reds

DICH MATERAZZI DA MIAMI DICH

Materazzi: "Speriamo di portare a casa un trofeo, magari già dalla Supercoppa"

Lautaro spreca, Thuram assente, che ingenuità Bastoni

Bufera Zwayer, fu coinvolto in uno scandalo scommesse | E il VAR con Juve e Roma...

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:10
Torino, Vagnati: "Anni intensi, ringrazio il presidente Cairo"
12:21
Zenga difende l'Inter: "Mai perso meritatamente. I big match? Solo sfortuna"
11:19
Inter-Liverpool, Zenga: "Rigore assurdo. Bastoni doveva fare come diceva Vicini"
10:02
Mondiale per Club 2029, il ranking aggiornato: Inter in vetta
09:00
Inter-Liverpool, beffa confermata dall'UEFA: "Il VAR non doveva intervenire"