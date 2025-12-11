Infortuni Inter: Acerbi ko salta la Supercoppa. In dubbio Calha. Le ultime su Dumfries

Champions, dal gol annullato al Liverpool al rigore reclamato dall'Inter e a quello dato ai Reds: la moviola
La sconfitta contro il Liverpool lascia scorie pesantissime in casa Inter. Oltre all'amarezza per il risultato, Cristian Chivu deve fare i conti con un'infermeria che torna a riempirsi in un momento cruciale della stagione. I problemi muscolari accusati da Hakan Calhanoglu (uscito dopo 10') e Francesco Acerbi (fuori alla mezz'ora) complicano i piani in vista della sfida di campionato contro il Genoa e, soprattutto, dell'imminente Supercoppa Italiana a Riad. Oggi gli esami per i due giocatori.
Per il regista turco c'è un cauto ottimismo. Calhanoglu ha avvertito un fastidio all'adduttore destro ma si è fermato immediatamente, evitando movimenti bruschi che avrebbero potuto peggiorare la situazione. Si spera in una semplice contrattura, scongiurando lesioni. Sarà sicuramente out contro il Genoa (toccherà a Zielinski in regia), verrà valutato giorno per giorno per la Supercoppa. Nessun rischio verrà preso se non sarà al 100%.
Il difensore si è sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra. La sua presenza a Riad è da considerarsi impossibile.
Le notizie non sono buone nemmeno per gli esterni. Se per Matteo Darmian c'è fiducia di recuperarlo almeno per l'eventuale finale di Supercoppa, il recupero di Denzel Dumfries è ancora un punto interrogativo. L'olandese continua a sentire dolore alla caviglia come rivelato da Chivu: i tentativi di forzare in allenamento hanno dato esito negativo. Le chance di vederlo in Arabia sono ridotte al lumicino e il suo rientro potrebbe slittare direttamente al 2026.
