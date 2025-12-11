Infortuni Inter: Acerbi ko salta la Supercoppa. In dubbio Calha. Le ultime su Dumfries

Per il regista turco c'è un cauto ottimismo. Calhanoglu ha avvertito un fastidio all'adduttore destro ma si è fermato immediatamente, evitando movimenti bruschi che avrebbero potuto peggiorare la situazione. Si spera in una semplice contrattura, scongiurando lesioni. Sarà sicuramente out contro il Genoa (toccherà a Zielinski in regia), verrà valutato giorno per giorno per la Supercoppa. Nessun rischio verrà preso se non sarà al 100%.