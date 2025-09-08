Logo SportMediaset
INTER

Zielinski: "Voglio dimostrare di essere da Inter, con la Juve sarà difficile. Scudetto? Noi siamo forti"

Il centrocampista polacco: "La finalissima persa col Psg è alle spalle"

08 Set 2025 - 08:38
1 di 9
Direttamente dalla nazionale (domenica ha realizzato un assist con la Polonia contro la Finlandia) Piotr Zielinski ha fatto il punto sulla stagione che attende l'Inter di Chivu. Dopo la sosta i nerazzurri affronteranno la Juventus "Sarà una partita difficilissima", e lo stesso ex Napoli ci tiene a fare meglio rispetto alla passata stagione: "Voglio far vedere lo Zielinski prime". Di seguito l'intervista completa realizzata da Simone Togna per Sportmediaset.

INFORTUNI

“Sono partito subito con piccoli infortuni che non mi hanno mai permesso di essere al top, poi ne è arrivato uno quando stavo prendendo la fiducia giusta e trovando la continuità mia. Purtroppo gli infortuni hanno lasciato il segno nella mia prima stagione all’Inter, ma è andata bene e sono contento. Quest’anno voglio dimostrare di essere un giocatore da Inter, con qualità e potrò dare tanto alla squadra”.

NUOVO ACQUISTO

“Voglio rimanere, voglio dare il massimo, voglio fare vedere ai tifosi lo Zielinski prime”.

INTER-JUVE

“Sarà una partita difficilissima, però abbiamo tutte le qualità per fare bene, saremo carichi per portare tre punti a Milano”.

MODULO

“Io sono disposto a tutto, posso giocare ovunque a centrocampo, dove mi metterà il mister darò il massimo e quindi in base al modulo penso mi troverò bene comunque”.

PSG-INTER 5-0

“Nessuno strascico, è il passato, siamo partiti bene, poi siamo scivolati con l’Udinese, ma ci sono tantissime partite da giocare e tantissimi punti”.

OBIETTIVO SCUDETTO E CHAMPIONS

“L’Inter deve puntare sempre in alto, in tutte le competizioni e cercare di vincere”.

NAPOLI

“Chi è favorito? Si vedrà, noi siamo forti, abbiamo tantissime qualità, cercheremo di arrivare alla fine della stagione in cima”.

