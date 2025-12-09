Champions League, Inter-Liverpool 0-1: ingenuità Bastoni, Szoboszlai manda ko Chivu di rigore

Il match non inizia di certo nel migliore dei modi per la squadra di Chivu che, in attesa degli avversari concedendo tanto possesso palla ai Reds, è costretta a dover fare a meno prima di Calhanoglu dopo appena 11', col turco che si è arreso a un problema muscolare lasciando il campo a Zielinski, e poi di Acerbi alla mezz'ora, per un problema al flessore. Liverpool che è più in palla e che cresce minuto dopo minuto sfiorando due volte il vantaggio nella prima frazione con Jones e Gravenberch, prove di quello che poi è stato il gol siglato da Konaté al 32', annullato dal VAR: sugli sviluppi di un corner dalla destra il colpo di testa di Van Dijk rimbalza sul braccio di Ekitikè per arrivare al francese che pochi passi incorna battendo Sommer, ma dopo il controllo Zwayer non può far altro che correggere la propria decisione togliendo il gol agli inglesi. Uno spavento di non poco conto per i nerazzurri che reagiscono subito con Bisseck prima e una punizione di Barella al bacio poi, con Alisson che si salva. Inter che ha un altro volto rispetto ai primi 30' di gioco, con Chivu che da bordo campo dà le giuste indicazioni per risvegliare i nerazzurri che in pieno recupero sfiorano il vantaggio con capitan Lautaro Martinez, con Alisson che si allunga sul colpo di testa dell'argentino per mantenere in parità il match.