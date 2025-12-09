Champions League, Inter-Liverpool 0-1: ingenuità Bastoni, Szoboszlai manda ko Chivu di rigore

© Getty Images
Partita equilibrata decisa da un episodio a San Siro, con la trattenuta di Bastoni su Bradley punita col rigore segnato da Szoboszlaidi Luca Bucceri
Nella sesta giornata della League Phase di Champions League l'Inter cade 1-0 a San Siro contro il Liverpool. Dopo un buon avvio degli inglesi e tanta sfortuna dei nerazzurri, costretti a due cambi in 30' con Calhanoglu e Acerbi messi ko da un problema muscolare, i Reds trovano il vantaggio al 32' con Konaté, ma il VAR nega la gioia agli uomini di Slot per il tocco di Ekitiké di mano. Occasione che sveglia i nerazzurri che nel giro di pochi minuti sfiorano la rete con Barella e Lautaro, con Alisson che si salva. Nella ripresa l'Inter costruisce tanto, ma i Reds chiudono bene cercando di sfruttare le occasioni in contropiede. La svolta arriva all'88', con la trattenuta di Bastoni su Wirtz giudicata fallosa in area e col VAR che richiama Zwayer per assegnare il tiro dal dischetto che Szoboszlai sfrutta a pieno per il vantaggio degli inglesi. Seconda sconfitta di fila per i nerazzurri che vengono agganciati a quota 12 al quinto posto dal Liverpool.
Il match non inizia di certo nel migliore dei modi per la squadra di Chivu che, in attesa degli avversari concedendo tanto possesso palla ai Reds, è costretta a dover fare a meno prima di Calhanoglu dopo appena 11', col turco che si è arreso a un problema muscolare lasciando il campo a Zielinski, e poi di Acerbi alla mezz'ora, per un problema al flessore. Liverpool che è più in palla e che cresce minuto dopo minuto sfiorando due volte il vantaggio nella prima frazione con Jones e Gravenberch, prove di quello che poi è stato il gol siglato da Konaté al 32', annullato dal VAR: sugli sviluppi di un corner dalla destra il colpo di testa di Van Dijk rimbalza sul braccio di Ekitikè per arrivare al francese che pochi passi incorna battendo Sommer, ma dopo il controllo Zwayer non può far altro che correggere la propria decisione togliendo il gol agli inglesi. Uno spavento di non poco conto per i nerazzurri che reagiscono subito con Bisseck prima e una punizione di Barella al bacio poi, con Alisson che si salva. Inter che ha un altro volto rispetto ai primi 30' di gioco, con Chivu che da bordo campo dà le giuste indicazioni per risvegliare i nerazzurri che in pieno recupero sfiorano il vantaggio con capitan Lautaro Martinez, con Alisson che si allunga sul colpo di testa dell'argentino per mantenere in parità il match.
Nella ripresa l'Inter torna in campo aggressiva e a caccia della giocata per dare la svolta al match, ma tra sfortuna e poca lucidità gli uomini di Chivu falliscono l'obiettivo. Tra conclusioni affrettate e giocate imprecise, infatti, i nerazzurri mancano più volte il possibile appuntamento col gol, rischiando qualche volta il ribaltone su contropiede, come il filtrante al 77' per Ekitiké neutralizzato dall'uscita attenta e puntuale di Sommer. Portiere elvetico chiamato agli straordinari all'80' con la parata provvidenziale a tu per tu con Bradley. All'88' però la svolta, con la trattenuta di Bastoni su Wirtz ritenuta dal VAR fallo da rigore: sul dischetto di presenta Szoboszlai che batte Sommer per l'1-0 dei Reds. Gol e vittoria per il Liverpool che aggancia l'Inter al quinto posto a quota 12.
IL TABELLINO
INTER-LIVERPOOL 0-1
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (31' Bisseck), Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (11' Zielinski), Mkhitaryan (37' st Sucic), Dimarco (37' st Carlos Augusto); Lautaro, Thuram (37' st Bonny)
A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Diouf, Cocchi, Esposito
Allenatore: Chivu
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez (23' st Bradley), Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Ekitiké; Isak (23' st Wirtz)
A disposizione: Mamardashvili, Woodman, Kerkez, Nyoni, Ngumoha, Lucky.
Allenatore: Slot
Arbitro: Zwayer (Germania)
Marcatori: 43' st rig. Szoboszlai (L)
Ammoniti: Lautaro, Mkhitaryan, Bastoni (I), Ekitiké, Jones (L)
Espulsi: -
LE STATISTICHE OPTA
Inter ha perso cinque delle sette sfide contro il Liverpool in competizioni europee, tutte in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, con tutte le ultime tre sconfitte arrivate in gare casalinghe.
L’Inter ha realizzato una sola rete nelle ultime cinque sfide contro il Liverpool in competizioni europee, dopo aver realizzato quattro gol nelle prime due gare contro i Reds.
L’Inter ha perso due gare di fila in UEFA Champions League per la prima volta dal periodo dicembre 2021 e febbraio 2022 – contro Real Madrid e proprio Liverpool in quel caso.
L’Inter ha perso una gara casalinga in UEFA Champions League dopo 18 partite consecutive da imbattuta (15V, 3N) – l’ultima sconfitta del genere risaliva al 7 settembre 2022 (0-2 vs Bayern Monaco).
L’Inter ha perso tre delle ultime sei gare tra tutte le competizioni (3V), le stesse sconfitte arrivate nelle precedenti 15 partite ufficiali.
L’Inter ha perso due delle ultime quattro gare casalinghe tra tutte le competizioni (2V), contro Milan nel derby e Liverpool stasera.
Per la seconda volta in questa stagione, l’Inter è rimasta senza segnare in una gara casalinga, dopo lo scorso 23 novembre (0-1 vs Milan).
Il Liverpool ha vinto cinque delle ultime sei trasferte in UEFA Champions League contro squadre (1P), inclusi due successi contro l’Inter.
Quello di Dominik Szoboszlai è il secondo gol su rigore subito dall'Inter nel 2025 in UEFA Champions League, dopo quello di Jakub Moder lo scorso 11 marzo, anche in quel caso al Meazza.
Hakan Çalhanoglu ha collezionato la sua gara numero 200 con l'Inter tra tutte le competizioni.