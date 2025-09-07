Okan Buruk: “Calhanoglu ha fatto sacrifici enormi per venire al Galatasaray. L’Inter ha detto no perché…”

"Però l’Inter, negli ultimi giorni, ha detto che non vuole cedere il giocatore e ha chiuso il trasferimento. È così che si è stato. È un giocatore molto importante. Se Hakan fosse stato ceduto, l’Inter avrebbe dovuto spendere almeno 40-45 milioni di euro per rimpiazzarlo. Il motivo per cui Çalhanoglu non è stato venduto è che era l’ultimo giorno di mercato e l’Inter non ha voluto lasciarlo andare. Non penso che cambierà qualcosa. Anche noi volevamo Hakan. Lui ha fatto grandi sacrifici pur di venire al Galatasaray, ma l’Inter non ha voluto lasciarlo partire".