STAGIONE 2025/26

Inter: il CdA approva il bilancio 2025/26, 518 milioni di ricavi e + 22,7 di utile

Si rafforza, inoltre, la capitalizzazione del Gruppo, con un patrimonio netto che torna positivo per 10,4 milioni di euro

24 Set 2026 - 18:11
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Il Consiglio di Amministrazione dell'Inter ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2025/26 nel corso della riunione che si è svolta oggi presso la sede del Club. Il conto economico per la stagione 2025/26 evidenzia ricavi pari a 518 milioni di euro, registrando il secondo migliore risultato nella storia del club dopo il record della scorsa stagione (567 milioni di euro), caratterizzato dai ricavi straordinari garantiti dalla partecipazione alla FIFA Club World Cup e dal raggiungimento della finale di Champions League.

"Il progetto di bilancio si chiude in positivo con un utile netto di 22,7 milioni di euro - si legge nel comunicato del club nerazzurro - Questo valore è stato raggiunto grazie al consolidamento del fatturato e a una riduzione dei costi della produzione di circa €20 milioni, pari al 4%. I ricavi commerciali sono aumentati del 7%, principalmente grazie alla crescita dei ricavi da merchandising, sostenuta dal nuovo modello di business implementato con il partner Fanatics. Inoltre, sono aumentati anche i ricavi da match day, considerando la media per evento. I ricavi da player trading sono aumentati di €11 milioni, insieme ad un calo di ammortamenti e svalutazioni dei diritti pluriennali calciatori pari a €8 milioni. L’andamento dell’anno fiscale ha permesso di riportare in territorio positivo il patrimonio netto del Gruppo per €10,4 milioni, da una posizione negativa di €12 milioni alla chiusura del bilancio 2024/25".

E ancora: "Con riferimento agli oneri finanziari del Gruppo, nel corso dell’anno fiscale in oggetto si è concretizzata una riduzione degli oneri finanziari del 50% circa, pari a €19 milioni, da attribuire all’operazione di rifinanziamento conclusa al termine dello scorso anno. Il nuovo finanziamento si caratterizza per un costo del capitale più contenuto rispetto al precedente. Si segnala inoltre che il Club ha avviato un consistente piano di investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture dell’Inter Training Center di Appiano Gentile e del Konami Women & Talent Center di Interello"

"Nel corso del mercato estivo la rosa a disposizione del Mister Cristian Chivu, alla sua seconda stagione da tecnico nerazzurro, è stata ampliata con l’arrivo di nuovi talenti internazionali da affiancare ad un gruppo consolidato che affronta la nona Champions League consecutiva e la Serie A da Campioni d’Italia - si legge nel comunicato - In apertura della stagione 2026/27 è stata firmata una nuova partnership con BBVA, istituto bancario leader di settore e caratterizzato da una proposta innovativa full digital in Italia. BBVA è Official Sleeve Partner e Official Banking Partner nerazzurro e Front Jersey Partner per tutte le squadre giovanili dall’Under 18 in giù. Con determinazione, ambizione e spirito competitivo, il Club affronterà tutte le competizioni italiane ed europee, continuando parallelamente il proprio percorso di crescita e consolidamento fuori dal campo".

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