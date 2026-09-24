Inter: il CdA approva il bilancio 2025/26, 518 milioni di ricavi e + 22,7 di utile

E ancora: "Con riferimento agli oneri finanziari del Gruppo, nel corso dell’anno fiscale in oggetto si è concretizzata una riduzione degli oneri finanziari del 50% circa, pari a €19 milioni, da attribuire all’operazione di rifinanziamento conclusa al termine dello scorso anno. Il nuovo finanziamento si caratterizza per un costo del capitale più contenuto rispetto al precedente. Si segnala inoltre che il Club ha avviato un consistente piano di investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture dell’Inter Training Center di Appiano Gentile e del Konami Women & Talent Center di Interello"



"Nel corso del mercato estivo la rosa a disposizione del Mister Cristian Chivu, alla sua seconda stagione da tecnico nerazzurro, è stata ampliata con l’arrivo di nuovi talenti internazionali da affiancare ad un gruppo consolidato che affronta la nona Champions League consecutiva e la Serie A da Campioni d’Italia - si legge nel comunicato - In apertura della stagione 2026/27 è stata firmata una nuova partnership con BBVA, istituto bancario leader di settore e caratterizzato da una proposta innovativa full digital in Italia. BBVA è Official Sleeve Partner e Official Banking Partner nerazzurro e Front Jersey Partner per tutte le squadre giovanili dall’Under 18 in giù. Con determinazione, ambizione e spirito competitivo, il Club affronterà tutte le competizioni italiane ed europee, continuando parallelamente il proprio percorso di crescita e consolidamento fuori dal campo".