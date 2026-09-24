In uscita 'In un battito', il film sulla storia di Edoardo Bove: "Un racconto intimo e personale"

L'episodio vissuto da Edoardo Bove il 1° dicembre 2024 diventa un film. È infatti in uscita il documentario "In un battito", diretto da Giovanni Troilo. La pellicola - prodotta da No Name Entertainment, Alea Film e Rai Cinema - racconta la storia del centrocampista ora al Watford, colpito durante Fiorentina-Inter da un arresto cardiaco da cui si era fortunatamente ripreso. Questa l'anticipazione di 01distribution: "'Chi sono, senza il calcio?', è la domanda che Edoardo a ventidue anni non avrebbe dovuto porsi. Un racconto intimo e personale che, attraverso la vicenda che ha cambiato il corso della sua carriera, parla di identità, di cambiamento e della possibilità di immaginare il proprio futuro quando il percorso che sembrava già scritto si interrompe."