L'Inter ha uno Spence in più: l'esterno sarà disponibile dopo la sosta

Ad ascoltare l'allenatore ci sarà anche un volto nuovo, sebbene sia arrivato attorno a Ferragosto. È Djed Spence, "l'acquisto" di ottobre dei campioni d'Italia. E' cosa nota che l'esterno inglese è arrivato a Milano in debito di condizione fisica. Per lui, lo staff nerazzurro ha progettato una riatletizzazione graduale. Ecco, questo processo dovrebbe essere giunto a un punto focale. Da lunedì 28, l'ex Tottenham dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente. Fino ad allora, lavoro personalizzato come gli acciaccati Calhanoglu e Stones.