Clamoroso Icardi: patente sospesa fino al... 2099. Potrà tornare a guidare a 105 anni

Il caso è nato da un video pubblicato dallo stesso Icardi sui propri canali social, nel quale appare in auto insieme alla sua compagna che viaggia al fianco del guidatore senza cintura di sicurezza e sporta dal finestrino. Il video è diventato presto virale e ha attirato l’attenzione delle autorità argentine, che a seguito di alcune verifiche avrebbero constatato che Icardi non aveva una patente di guida valida per l’Argentina. Di conseguenza, gli sarebbe stato sospeso il diritto di guidare sulle strade pubbliche fino al 2099, una sanzione da tutti considerata "record".