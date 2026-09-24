Clamoroso Icardi: patente sospesa fino al... 2099. Potrà tornare a guidare a 105 anni

24 Set 2026 - 16:49
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Mauro Icardi, svincolato: l'attaccante argentino ex Inter farebbe comodo al Milan, in cerca di un bomber da affiancare a Gonçalo Ramos  © Getty Images

Mauro Icardi, svincolato: l'attaccante argentino ex Inter farebbe comodo al Milan, in cerca di un bomber da affiancare a Gonçalo Ramos  © Getty Images

Il video girato in macchina insieme alla compagna Eugenia "China" Suarez sarebbe costato carissimo a Mauro Icardi, che come riportano diversi media sudamericani non potrà più guidare sulle strade pubbliche dell’Argentina fino al 2099. Una sospensione record che sarebbe arrivata dopo che il Ministero dei Trasporti argentino ha scoperto che l’ex nazionale, oggi svincolato, non era in possesso di una patente di guida valida nel suo Paese d’origine. Il calciatore, 33 anni, dovrebbe quindi poter tornare a guidare soltanto all’età di 105 anni.

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Il caso è nato da un video pubblicato dallo stesso Icardi sui propri canali social, nel quale appare in auto insieme alla sua compagna che viaggia al fianco del guidatore senza cintura di sicurezza e sporta dal finestrino. Il video è diventato presto virale e ha attirato l’attenzione delle autorità argentine, che a seguito di alcune verifiche avrebbero constatato che Icardi non aveva una patente di guida valida per l’Argentina. Di conseguenza, gli sarebbe stato sospeso il diritto di guidare sulle strade pubbliche fino al 2099, una sanzione da tutti considerata "record".

Dopo il caso del video, l'ex bomber dell'Inter e del Galatasaray aveva replicato furiosamente al comunicato dell'Ente, sostenendo di essere in possesso di una patente italiana valida fino al 2029 e accusando i funzionari di aver orchestrato una mossa mediatica per un "minutino di gossip" sulla scia della complessa rottura con Wanda Nara: "Occupatevi di sistemare le strade per assicurare una circolazione migliore nel Paese invece di stare a twittare e grattarvi le palle, smettete di mentire e mettetevi a lavorare".

China Suarez risponde agli hater: "Icardi è l'uomo perfetto"

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© instagram | China Suarez
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