Lautaro è partito a mille: già quattro gol e un rendimento "insolito" per il capitano dell'Inter

Il pensiero degli addetti ai lavori è tornato all'autunno 2024. Un Toro rientrato dalla Coppa America terminata da vincitore e capocannoniere impiegò settimane, se non mesi, a tornare sè stesso. Il bottino al punto in cui ci troviamo oggi (quinta giornata) parlava chiaro: alla voce gol il numero annotato era lo zero. Ma è sufficiente indietreggiare di un solo anno (2025) per ritrovare Lautaro in difficoltà nelle prime fasi di campionato. "Il Mondiale per Club (disputato a giugno 2025, ndr) è stato un colpo durissimo: anche se sono un professionista mi sono presentato nel modo che non era corretto", ha riconosciuto l'attaccante.