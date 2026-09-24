Torres, Piqué e Honda entrano in eFootball Kick Off!, che svela la League Mode

Konami Digital Entertainment annuncia l’arrivo di una nuova modalità in-game, la Leagues Mode è disponibile ora tramite un aggiornamento gratuito per eFootball Kick-Off! per Nintendo Switch 2, l’ultima versione della serie eFootball, precedentemente nota come Pro Evolution Soccer (PES). I giocatori potranno scegliere la propria squadra tra 25 campionati e competere per il titolo in solitaria o in squadra, massimo quattro giocatori.
Con la partecipazione di nazionali e squadre da tutto il mondo, i fan potranno scendere in campo al fianco di un’ampia rosa di calciatori, dalle stelle del momento alle più importanti leggende note in tutto il mondo. Gli utenti potranno, inoltre, provare l’emozione del calcio grazie a un’esperienza di gioco realistica, in qualsiasi momento, ovunque, da soli o in compagnia.
Dettagli sulla nuova “League Mode” aggiunta con questo aggiornamento gratuito:
-Scegliete il vostro club tra 25 campionati di tutto il mondo:
Scegliete la vostra squadra del cuore tra 25 campionati, Europa, Sudamerica, Asia e Oceania, e gareggiate per il titolo di campione. Conducete il vostro club alla gloria!
-Lottate per il titolo di capocannoniere e miglior assist-man:
Tenete d'occhio la classifica del campionato in base ai risultati di ogni giornata, gareggiando al contempo per i titoli individuali come capocannoniere e miglior assist-man. Seguite i progressi della vostra squadra e cercate di battere i record più importanti nel corso della stagione.
-Modalità co-op per un massimo di quattro giocatori:
Unitevi a un massimo di quattro giocatori e divertitevi a disputare partite insieme, schierandovi con lo stesso club. Collaborate con i compagni di squadra e vivete l'emozione del campionato come un vero team.
Fernando Torres entra a far parte della modalità World Tour
Tredici nuovi giocatori leggendari provenienti da tutto il mondo si aggiungono alla modalità World Tour, tra questi Fernando Torres, Keisuke Honda e Gerard Piqué. Affrontate tornei, guadagnate monete e reclutate leggende del calcio per rafforzare la vostra squadra.