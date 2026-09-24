Torres, Piqué e Honda entrano in eFootball Kick Off!, che svela la League Mode

-Lottate per il titolo di capocannoniere e miglior assist-man:

Tenete d'occhio la classifica del campionato in base ai risultati di ogni giornata, gareggiando al contempo per i titoli individuali come capocannoniere e miglior assist-man. Seguite i progressi della vostra squadra e cercate di battere i record più importanti nel corso della stagione.