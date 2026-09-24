Retroscena Inter, a fine mercato poteva arrivare un esterno offensivo: quali erano le condizioni

Alla fine della fiera, l'intesa tra Luis Henrique e Roma è saltata e lo scenario di una new entry sugli esterni non si è schiuso. Se ne riparlerà quindi a gennaio, sebbene l'Inter non sia solita muoversi se non per occasioni low cost. Anche in questo caso, tutto dipenderà da possibili uscite. Viviamo pur sempre nell'epoca del player trading.