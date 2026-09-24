Frosinone, amichevole con il Benevento il 2 ottobre

Il tecnico Max Alvini non vuole abbassare la tensione del Frosinone nonostante la maxi-sosta e l'assenza di 14 giocatori partiti per le rispettive nazionali. E così venerdì 2 ottobre la squadra ciociara scenderà in campo allo "Stirpe" per un'amichevole di buon livello contro il Benevento, settimo in Serie B. Già nel precampionato, il 2 agosto, le due formazioni si erano affrontate chiudendo sul 2-2. La gara sarà a porte chiuse con orario da stabilire. Un test indicativo per il Frosinone in vista della ripresa delle ostilità il 10 ottobre a Napoli. Una trasferta a dir poco difficile al "Maradona" ma i laziali cercheranno di confermare il buon momento di forma che li ha portati al sesto posto con 10 punti nelle prime 5 giornate. Per Alvini sarà l'occasione giusta per concedere minutaggio ai giocatori che finora hanno avuto poco spazio. Servirà infatti l'apporto di tutti in questa fase ricca d'impegni. Qualche nazionale infatti tornerà in prossimità della partita e quindi potrebbe non essere al massimo. Infine, domani ultimo allenamento prima dei due giorni di riposo. Lunedì la ripresa della preparazione.