Da Buffon a Ganz, 'Operazione Nostalgia' al Del Conero per la neurochirurgia al Salesi

Da Buffon a Dida, da Costacurta a Di Canio, oltre a Ganz, Aldair, Di Natale, Toni e tanti altri protagonisti della nostra Serie A: il raduno di Operazione Nostalgia in programma ad Ancona, sabato 26 settembre, sarà l'occasione per tornare ad ammirare alcuni tra i più grandi campioni del passato. La partita in programma allo stadio Del Conero alle ore 19, presentata oggi il Comune, "sarà anche l'occasione per tornare a celebrare due campioni rimasti nel cuore di tutti gli appassionati: Franco Baresi e Igor Protti. Due icone indimenticabili a cui sarà dedicato un momento utile e significativo al tempo stesso". Per l'occasione, infatti, tutti i calciatori presenti all'evento indosseranno, durante il riscaldamento, una maglia commemorativa, personalizzata con nome e numero dei due campioni recentemente scomparsi. Al termine della partita, quelle stesse maglie verranno messe all'asta, ciascuna con una patch firmata dal giocatore che l'ha indossata. Un pezzo di storia da portare con sé, trasformato in un gesto concreto di solidarietà". "I fondi raccolti - ricorda il Comune - saranno devoluti alla Fondazione Ospedale Salesi Ets e contribuiranno all'acquisto di un neuronavigatore per la neurochirurgia pediatrica oncologica del Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Ancona): tecnologia avanzata che guida il chirurgo con precisione millimetrica durante gli interventi, aiutando a proteggere i tessuti sani e le aree più delicate del cervello". Un "supporto fondamentale per rendere ancora più sicuri gli interventi sui piccoli pazienti. Le maglie vengono battute all'asta in esclusiva su Memorabid, casa d'aste italiana specializzata in memorabilia, che porta all'incanto cimeli unici legati ai più grandi protagonisti dello sport, rivolgendosi a una grande community internazionale di collezionisti e appassionati". Le aste si sono appena aperte e si chiuderanno venerdì 2 ottobre. Puntate aperte al link diretto www.memorabid.com/operazionenostalgia. "Eventi come questi - ha sottolineato l'assessore regionale agli Impianti sportivi e al Turismo, Daniele Berardinelli - uniscono generazioni diverse di tifosi sotto il segno della passione autentica, abbinando a queste grandi feste iniziative di beneficenza e raccolta fondi come in questo caso. È assolutamente meritevole di attenzione l 'appuntamento con l'asta di beneficenza, che si svolgerà online, considerando che l' "ospedaletto" è un pezzo di cuore per gli anconetani e dare un contributo è una azione concreta per dimostrare quanto si è attaccati a questa struttura al servizio dei bambini che nei decenni di è fatta conoscere ben oltre il territorio". "Le risorse raccolte - ha spiegato Armando Marco Gozzini, direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche - contribuiranno all'acquisto di un neuronavigatore destinato alla neurochirurgia pediatrica oncologica del Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, una tecnologia avanzata che offre un supporto importante per rendere più precisi e sicuri gli interventi più complessi". Alla presentazione, Andrea Bini - founder di Operazione Nostalgia, Alessandro Veroli, ceo dell'agenzia Mate, il vice presidente della Fondazione Salesi Saverio Sabatini, la presidente della associazione Patronesse Saria Ternullo, il presidente del Coni Marche, Fabio Luna e il vicepresidente Cip Marche Roberto Novelli.