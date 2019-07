Inter, Icardi torna in gruppo. Ma resta fuori dal progetto

SEPARATO IN CASA

Mauro Icardi tornerà ad allenarsi in gruppo, ma non è un segnale di disgelo nei rapporti tra il giocatore e l'Inter. L'attaccante argentino, ufficialmente fuori dal progetto ma ancora sotto contratto con i nerazzurri, ha chiesto e ottenuto di lavorare con i compagni a partire da mercoledì, da quando cioè la squadra riprenderà la preparazione. Inter in Cina, Icardi si allena da solo