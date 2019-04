Inter, grandi manovre: Danilo ha detto sì, si cerca qualità a centrocampo

30/04/2019

L' Inter si avvicina a piccoli passi alla Champions League . Dopo il pareggio con la Juve il vantaggio sulla Roma quinta in classifica si è ridotto a 4 punti, ma a quattro giornate dal termine e con un calendario abbordabile in casa nerazzurra c'è grande fiducia. Così tanta fiducia che, in attesa di decidere il futuro di Luciano Spalletti ( Marotta è stato chiaro a riguardo ), si comincia già a stringere per i colpi di mercato necessari ad un salto di qualità. Almeno un colpo per reparto e il più vicino è il difensore, che con ogni probabilità sarà Danilo .

I nerazzurri sono sulle tracce dell'esterno del Manchester City ormai da qualche settimana e secondo quanto si scrive in Inghilterra il brasiliano classe 1991 avrebbe detto sì ad un trasferimento a Milano. I nerazzurri offrono un contratto di 3/4 anni da 3,5 milioni a stagione e il City non avrebbe alcuna intenzione di opporsi alla cessione di Danilo, ormai in basso nelle gerarchie di Guardiola. I due club stanno trattando, la prima offerta dell'Inter è di 15 milioni di euro.

Sistemato il reparto arretrato, dove arriverà anche Godìn, si pensa ad aggiungere qualità al centrocampo, dove Brozovic è troppo solo. Marotta vorrebbe acquistare un giocatore in grado di dare del tu al pallone e ispirare il gioco e secondo La Gazzetta dello Sport guarda ancora in casa Manchester City: l'obiettivo numero uno è Ilkay Gundogan, con cui i contatti sono iniziati mesi fa, ma il tedesco, che non ha ancora rinnovato coi Citiznes il contratto in scadenza nel 2020, chiede un ingaggio da nove milioni netti a stagione. Decisamente troppi.

Per questo l'Inter valuta anche le possibili alternative e in particolare due centrocampisti che giocano già in Italia: Lorenzo Pellegrini e Dennis Praet. L'azzurro non è affatto sicuro di restare alla Roma e la clausola da 30 milioni di euro (pagabili in due anni) stuzzica molto Marotta, anche se il giocatore vorrebbe restare nella Capitale. Per Praet invece la Sampdoria chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro, che non spaventa affatto i nerazzurri.

Anche perché oltre agli acquisti in estate ci sarà almeno una cessione importante. Sul fronte Icardi l’Inter non vuole disperdere un capitale e aspetta offerte adeguate, mentre Perisic al momento è l’indiziato principale per far cassa dopo tutti i problemi di questa stagione. Il vice campione del mondo croato, che da sempre vuole giocare in Premier League, potrebbe lasciare la fascia sinistra a Josip Ilicic, suo grande amico, che è stato avvistato sabato sera in tribuna a San Siro a vedere Inter-Juve.

Marotta e Ausilio hanno seguito con attenzione la grande stagione dell’esterno sloveno di Gasperini, già molto vicino a trasferirsi a Milano l’estate scorsa, e le sue prestazioni (11 gol e 7 assist) stanno convincendo la dirigenza dell’Inter ad accelerare la corsia preferenziale con il club bergamasco per rinforzare la fascia sinistra.