Inter, affondo per Danilo: intesa col giocatore, si tratta col City

19/04/2019

Dopo Godin , l' Inter pianifica un nuovo colpo per il reparto arretrato. I nerazzurri negli ultimi giorni avrebbero infatti accelerato per Danilo . Marotta avrebbe già raggiunto un'intesa con il giocatore per un contratto di quattro anni da 4 milioni di euro a stagione e ora starebbe trattando con il City per il cartellino. Il club inglese chiede 25-30 mln per il terzino brasiliano, ma l'impressione è che il prezzo potrebbe scendere per venire incontro all'Inter.

In scadenza nel 2022, del resto, Danilo per Guardiola non è una priorità e l'idea di lasciarlo partire potrebbe essere presa seriamente in considerazione per fare cassa e investire su altri giocatori. In questa stagione il tecnico del City ha schierato il brasiliano prevalentemente in Coppa d'Inghilterra e Coppa di Lega. Un segnale forte e chiaro sulla posizione del ragazzo nelle gerarchie di Pep e sui possibili scenari legati al suo futuro. E proprio facendo leva su questa situazione, l'Inter avrebbe deciso di piazzare l'affondo definitivo, raggiungendo l'intesa col giocatore e andando poi a bussare alla porta del City per chiedere informazioni sul costo del cartellino. A bocce ferme, il terzino brasiliano viene valutato intorno ai 25-30 milioni, ma, visto lo scarso minutaggio dell'ultima stagione, alcune considerazioni sul prezzo del calciatore dovranno essere fatte al tavolo delle trattative, con una possibile intesa intorno ai 22 mln. L'Inter è molto vicina a Danilo.