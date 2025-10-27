Inter, risentimento alla coscia per Mkhitaryan: starà fuori circa un mese

Il centrocampista nerazzurro si era infortunato contro il Napoli nell'occasione del contestato rigore assegnato agli azzurri
Dopo il verdetto degli esami strumentali per Kevin De Bruyne, arrivano notizie anche sull'altro infortunato di Napoli-Inter Henrikh Mkhitaryan. Secondo quanto riferito dal club nerazzurro, il centrocampista armeno ha "riportato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra". Al momento non è ancora chiaro con precisione quanto dovrà rimanere fermo il mediano, ma l'impressione è che potrebbe essere indisponibile per circa un mese. "La situazione sarà valutata settimana prossima", si legge nella nota dell'Inter sulle condizioni del giocatore dopo gli accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Calendario alla mano, di sicuro Mkhitaryan salterà le partite contro Fiorentina, Verona, Kairat in Champions e Lazio. Ancora tutta da valutare invece la possibile presenza dell'armeno dopo la sosta, quando è subito in programma il derby contro il Milan (23 novembre) e poi la gara contro l'Atletico (26 novembre).