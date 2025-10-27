Inter, risentimento alla coscia per Mkhitaryan: starà fuori circa un mese

Dopo il verdetto degli esami strumentali per Kevin De Bruyne, arrivano notizie anche sull'altro infortunato di Napoli-Inter Henrikh Mkhitaryan. Secondo quanto riferito dal club nerazzurro, il centrocampista armeno ha "riportato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra". Al momento non è ancora chiaro con precisione quanto dovrà rimanere fermo il mediano, ma l'impressione è che potrebbe essere indisponibile per circa un mese. "La situazione sarà valutata settimana prossima", si legge nella nota dell'Inter sulle condizioni del giocatore dopo gli accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.