Serie A, Allegri miglior allenatore del mese di novembre

12 Dic 2025 - 16:06
Il premio Coach Of The Month di novembre è stato assegnato all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan-Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 12.30 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 10ª alla 13ª della Serie A 2025/2026. "Il testa a testa emozionante in vetta al campionato si traduce anche in un confronto continuo tra i grandi allenatori della Serie A - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Nel mese di novembre è stato Massimiliano Allegri a prevalere con 10 punti conquistati in quattro partite, mantenendo la porta inviolata in tutti e tre gli scontri diretti vinti. Il tecnico toscano è riuscito a sfruttare al meglio i giocatori a propria disposizione, impostando una squadra ordinata e capace di leggere al meglio i diversi momenti della partita. Il Milan di Allegri dimostra una mentalità vincente e una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi, caratteristiche necessarie per lottare fino a fine stagione per la vetta della classifica". 

Serie A, Allegri miglior allenatore del mese di novembre